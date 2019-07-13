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حبس متهم بالإتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية

السبت، 13 يوليه 2019 11:02 ص
حبس متهم بالإتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة الأموال العامة بحبس متهم  4 أيام احتياطيًا، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهم قام بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن حجم تعاملات المتهم ، خلال أربعة أعوام بلغت نحو 400,000 ألف دولار أمريكى، و ثلاثة ملايين جنيه مصرى.


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