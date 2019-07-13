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حبس صاحب شركة سياحة بالإسكندرية لنصبه على شباب بزعم توظيفهم فى الكويت

السبت، 13 يوليه 2019 06:36 م
حبس صاحب شركة سياحة بالإسكندرية لنصبه على شباب بزعم توظيفهم فى الكويت حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس صاحب شركة سياحة دينية، بمنطقة العجمى، غرب الإسكندرية، 4 ايام لقيامه باستغلال طموحات الشباب فى السفر إلى الخارج من السائقين وأصحاب المهن الحرة والحرفية، لإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بدولة الكويت، مقابل الحصول على 88 ألف جنيه من كل منهما.

وكانت قد تمكنت ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبطه وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ مقدم من "م. ا"، 39 عامًا، سائق، ضد شخص يدعى "ا. ه"، صاحب شركة سياحة دينية لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 88 ألف جنيه مقابل تسفيره للعمل بدولة الكويت.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء شريف رؤوف، من صحة البلاغ، وتبين بأن المتهم سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه فى قضية "تبديد" بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه.

وأضافت التحريات بقيام المتهم بالنصب على المجنى عليه وآخرين من أصحاب المهن الحرة والحرفية جارى تحديدهم، بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم إلى دولة الكويت للعمل فى وظائف مهنية وحرفية مختلفة، وقيام المتهم بتقاضى مبلغ مالى قدرة 88 ألف جنيه من كل شخص راغب فى السفر مقابل الحصول على تأشيرة الدخول ومصاريف عقد العمل.

فيما تبين بأن المتهم يستخدم مقر شركة السياحية الدينية التى يملكها بمنطقة العجمى، غربًا، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك إمعانًا منه فى النصب على المواطنين وإدخال الثقة والطمأنينة إلى نفوسهم، وثبت بأن المتهم لم يفى بوعده لصاحب البلاغ وتهرب من رد المبلغ المالى الذى استولى عليه منه بغير وجه حق.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم وألقى القبض عليه فى أحد الكمائن المعدة لضبطه، وبمواجهه اعترف بارتكابه للواقعةتحرر المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

 


الاسكندرية

حبس

صاحب شركة سياحية دينية

سفر

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