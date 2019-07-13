حبس المتهمين بحيازة 20 طربة حشيش وبندقية خرطوش بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين وسائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وسلاح ناري وطلقات نارية بقصد الاتجار، والتحفظ علي السيارة الأجرة والمضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية علي عملائهما بدائرة القسم.

تم استصدار إذن من النيابة العامة، وعمل كمين بمعرفة الرائد أحمد الديب، والنقيب محمد شعلة، معاوني مباحث القسم، وألقي القبض علي كل من المتهمين "محمد.م.س.ا"، 31 سنة، عاطل، و"كامل.ش.ك.ع"، 35 سنة، عاطل، متلبسين بالمضبوطات، في أحد الأكمنة المعدة لهما اثناء استقلالهما سيارة أجرة "تاكس".

وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول كيس أسود اللون بداخله 19 طربة لمخدر الحشيش وهاتفى محمول، ومبلغ 3500 جنيه، وعثر مع المتهم الثاني علي سلاح ناري بندقية خرطوش و10 طلقات ومبلغ 170 جنيها، كما تم ضبط المتهم الثالث "احمد.س.ا"، سائق، أثناء اشتراكه مع المتهمين بالتاكسي في ترويج المواد المخدرة علي عملائهم مقابل مبلغ مالي، وضبط المتهم الرابع "فؤاد.ا.م"، عاطل، اثناء استقلالة السيارة وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة من مخدر الحشيش وهاتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها علي عملائهم وحيازة السلاح الناري والطلقات النارية بقصد الاتجار، واستخدام التاكسي في ترويج المخدرات مقابل مبلغ مالي يتم دفعه للسائق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.