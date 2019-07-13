سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم هاواى يعلن حالة الطوارئ فى جزيرة ماوى بسبب حرائق الغابات

السبت، 13 يوليه 2019 11:11 ص
حاكم هاواى يعلن حالة الطوارئ فى جزيرة ماوى بسبب حرائق الغابات حرائق هاواى
هونولولو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن ديفيد إيجيه، حاكم هاواى حالة الطوارئ فى جزيرة ماوى، حيث يكافح رجال الإطفاء حريقا أجبر السلطات على إجلاء الآلاف وأدى إلى تصاعد دخان كثيف فوق الشواطئ القريبة.

ورغم أن السلطات سمحت فيما بعد لمعظم من تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم، فقد اتسع نطاق الحريق لأكثر من ثلاثة أمثاله وامتد ليغطى نحو 9 آلاف فدان من الأراضى.

وقال حاكم هاواى فى بيان، أمس الجمعة، إنه يعلن المنطقة منطقة كوارث من أجل تنفيذ المهام المتعلقة بإدارة الطوارئ بما يتماشى مع القانون.

ونجح رجال الإطفاء فى احتواء 60%  من حريق جزيرة ماوى التى يطلق عليها أيضا اسم "فالى آيل" لكن المسؤولين نبهوا إلى احتمال فتح الملاجئ مرة أخرى إذا صدرت أوامر بإجراء المزيد من عمليات الإجلاء.

وتمكنت السلطات أيضا من احتواء نحو 35% من حريق آخر أصغر حجما امتد عبر نحو 200 فدان شمالى الحريق الأول قرب جزيرة كاهولوى مما تسبب فى بعض عمليات الإخلاء الطوعى.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالمبانى جراء الحرائق التى لا تزال السلطات تتحرى أسبابها.

ووجه حاكم هاواى الشكر على تويتر للإعلامية أوبرا وينفرى التى تمتلك عقارا فى ماوى وذلك بعد أن فتحت طريقا خاصا يوم الخميس لمساعدة المسؤولين فى التعامل مع الحريق.

 

 


هاواى

حرائق الغابات

حرائق هاواى

حاكم هاواى

ديفيد ايجيه

جزيرة ماوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطائرات تشارك رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات جزيرة إيفيا اليونانية

السبت، 06 يوليه 2019 10:37 ص

طيارات ورجال مطافئ.. إخلاء بلدة يونانية من سكانها لاقتراب حريق غابات هائل

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:30 ص

السيطرة على حريق غابات ضخم بشمال ألمانيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:28 ص

السلطات الألمانية تعلن نشر آلاف المتخصصين لمواجهة حرائق الغابات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:57 م

اسبانيا تتقلب على جمر الطقس.. الجفاف يزحف على الحاصلات الزراعية.. ارتفاع 15% فى استهلاك الكهرباء.. وحرائق الغابات تتسع.. وفاة اثنين منذ بداية الموجة الحارة.. ويلجأون لـ"مهرجان النبيذ"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة