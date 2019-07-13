جنرال فرنسى: لن نحقق انتصارات حقيقية فى حروبنا بالساحل الإفريقى

كتب أحمد علوى

قال رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر، لصحيفة لوموند الفرنسية، عن عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب التى تشارك فيها القوات الفرنسية فى منطقة الساحل الإفريقى، "يجب الإقرار بأننا لن نحقق انتصارات عظيمة فى الحروب التى نخوضها".

وقال رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن هذه "الحروب لا توقيع لاتفاقيات سلام فيها"، وأن "الجيوش لا يمكنها تحقيق نتائج حاسمة ولكن باستطاعتها إبقاء الوضع العام تحت سقف محدد من العنف."

وأضاف لوكوانتر: "إننا لا نحارب الإرهاب بل الإرهابيين، ومؤشر النجاح ليس عدد القتلى من الارهابيين، بل كمية السكان الذين لم يعودوا تحت سيطرتهم، وأشار الجنرال الفرنسى إلى أن "عملية الاحتواء اثبتت فعاليتها، وهي تمنع الإرهابيين من ضرب فرنسا".