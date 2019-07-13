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تقرير: ترامب يعتزم إقالة مدير الاستخبارت الوطنية

السبت، 13 يوليه 2019 12:15 ص
تقرير: ترامب يعتزم إقالة مدير الاستخبارت الوطنية ترامب
أ ش أ

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 ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن 5 مصادر قال إنهم ناقشوا الأمر مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير أخبر مقربين منه برغبته في إقالة مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس من منصبه.
 
وأوضح الموقع، اليوم الجمعة، أن الرئيس لم يخبر تلك المصادر بالموعد الذي يعتزم فيه إقالة كوتس، موضحين أن المناقشات في هذا الأمر جارية منذ أشهر - غالبا بشكل عفوي - وأن ترامب أشار إلى مرشحين محتملين ليحل أحدهم محل كوتس، منذ شهر فبراير على الأقل، فيما أكد أحد المصادر، والذي قال إنه تحدث لترامب، قبل أسبوع، بشأن كوتس، أن الرئيس أعطاه انطباعا بأنه سيقيله "عاجلا وليس آجلا".
 
ويعمل مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية كمراقب عام للمجتمع الاستخباراتي الأمريكي، والذي يضم 17 وكالة استخبارات، كما يعمل كمستشار وثيق للرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي، ويقدم الموجز السري اليومي للرئيس.
 
 

ترامب

الاستخبارات الوطنية

دان كوتس

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