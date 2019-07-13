سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 10:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

تسوية مع فيس بوك بـ5 مليارات دولار فى فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

السبت، 13 يوليه 2019 10:05 ص
تسوية مع فيس بوك بـ5 مليارات دولار فى فضيحة تسريب بيانات المستخدمين فيس بوك
كتبت إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت على تسوية قيمتها خمسة مليارات دولار مع فيس بوك، بشأن تحقيقها فى طريقة التعامل مع بيانات المستخدمين، فى غرامة تمثل حوالى 9% من إيرادات عملاق التكنولوجيا فى 2018.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أنه من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيس بوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين، كما وصفت الغرامة بأنها الأكبر الموقعة من قبل اللجنة الأمريكية على شركة تكنولوجيا، إذ بلغت أكبر غرامة سابقة 22.5 مليون دولار كانت موقعة ضد جوجل عام 2012.
 
وبحسب وكالة رويترز تجرى اللجنة تحقيقا فى مزاعم بأن فيس بوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية 87 مليون مستخدم مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للأبحاث السياسية التى تم إشهار إفلاسها عقب الفضيحة، ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيس بوك والهيئة التنظيمية.
 
ودفعت تلك الأنباء أسهم فيس بوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8%، وقالت فى وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار، لكن امتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيس بوك عن التعقيب، وقال مصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع المقبل.

فيس بوك

تسريب بيانات

جوجل

شركات التكنولوجيا

كامبريدج اناليتيكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة