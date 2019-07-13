تسوية مع فيس بوك بـ5 مليارات دولار فى فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

كتبت إنجى مجدى

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت على تسوية قيمتها خمسة مليارات دولار مع فيس بوك، بشأن تحقيقها فى طريقة التعامل مع بيانات المستخدمين، فى غرامة تمثل حوالى 9% من إيرادات عملاق التكنولوجيا فى 2018.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أنه من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيس بوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين، كما وصفت الغرامة بأنها الأكبر الموقعة من قبل اللجنة الأمريكية على شركة تكنولوجيا، إذ بلغت أكبر غرامة سابقة 22.5 مليون دولار كانت موقعة ضد جوجل عام 2012.

وبحسب وكالة رويترز تجرى اللجنة تحقيقا فى مزاعم بأن فيس بوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية 87 مليون مستخدم مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للأبحاث السياسية التى تم إشهار إفلاسها عقب الفضيحة، ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيس بوك والهيئة التنظيمية.

ودفعت تلك الأنباء أسهم فيس بوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8%، وقالت فى وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار، لكن امتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيس بوك عن التعقيب، وقال مصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع المقبل.