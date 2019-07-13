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ترودو يرفض وجود تهديد للوحدة الوطنية في كندا

السبت، 13 يوليه 2019 03:00 ص
ترودو يرفض وجود تهديد للوحدة الوطنية في كندا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
أ ش أ

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 رفض رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة ادعاءات السياسيين من حزب المحافظين المعارض بأن الوحدة الوطنية في البلاد مهددة.
 
وفي تصريحات في إدمنتون في مقاطعة ألبرتا - أحد معاقل المحافظين التقليدية - حيث يزور محطة خطوط أنابيب "ترانس ماونت"، شن زعيم الحزب الليبرالي هجوما قويا على المعارضة قائلا :"إن السياسيين المحافظين يمارسون سياسة تافهة، والتي تؤذي الناس في جميع أنحاء البلاد." وأضاف "السياسيون المحافظون يختارون ممارسة درجة عالية من السياسة، بما في ذلك تهديد الوحدة الوطنية، الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا".
 
وتابع "من المهم أن يكون رئيس الوزراء هنا لتذكير الكنديين بأنه ليس من الضروري أن نضع زاويةً واحدة من البلد ضد بعضنا البعض، وأن الأسر هنا في ألبرتا تريد أن ترى مستقبلا أنظف وصديقا للبيئة لأطفالها في نفس الوقت بحاجة إلى توفير احتياجات الأسرة."
 
وقال رئيس حزب المحافظين في ألبرتا، جيسون كيني، يوم أمس الخميس، إن مقاطعته محبطة من الحكومة الفيدرالية وغيرها من السلطات القضائية لأنها لا تستطيع إيصال مواردها إلى السوق.
 

جاستن ترودو

حزب المحافظين

كندا

الحكومة الفيدرالية

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