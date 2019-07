ترامب يعلن وفاة الفنان أرنولد شوارزنيجر.. والممثل العالمى يرد

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وفاة الممثل وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، بحسب "سبوتنيك" .

وأعلن الصحفي، هانتر ووكر، الذى حضر اجتماعا فى البيت الأبيض عبر صفحته على "تويتر"، حيث نقل كلام ترامب قائلا "أرنولد شوارزنيجر … هل تعرفون ماذا؟ لقد مات… كنت حاضرا أثناء ذلك".

وفى المقابل، قام الممثل الهوليودى الشهير بالرد على إدعاءات ترامب فى 12 يوليو، حيث قام بنفسه بالتعليق على تغريدة الصحفي.

ورد شوارزنيجر على ترامب قائلا "مازلت هنا، هل تريد أن نقارن حساباتنا الضريبية؟".

وفى وقت لاحق، أعلن الصحفى ووكر أن "إعلان ترامب" كان جزءا من كلام مطول، وأن ترامب تحدث عن برنامج "The Apprentice" والذى تم عرضه فى الفترة 2004-2017، حيث كان ترامب هو المنتج. وقد تمت دعوة شوارزنيجر للمشاركة فيه كمقدم، لكن الممثل رفض، مشيرا إلى تقييمات منخفضة.

I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK