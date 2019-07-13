تحرير 25 مخالفة لسائقى السرفيس والتاكسى بالشرقة لعدم التزمهم بالتعريفة

يواصل ضباط إدارة مرور الشرقية، برئاسة اللواء رضا فوزى، مدير الإدارة، وبإشراف اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع اللواء ماهر عمر، المدير العام التنفيذى لمواقف الشرقية، حملات التفتيش على مواقف الشرقية، لمتابعة مدى التزام سائقى المواقف بالتعريفة الجديدة.

وأسفرت حملة تفتيشية بمدينة الزقازيق، اليوم، لمتابعة التاكسى السرفيس بمدينة الزقازيق، وتم تحرير 25 مخالفة لعدد من السائقين الغير ملتزمين، ما بين زيادة عدد الركاب ورفع سعر الأجرة وعمد تشغيل العداد، وتم تحرير محاضر بالمخالفات لإحالتها إلى النيابة العامة.

وأفاد مصدر بإدارة مرور الشرقية، استمرار الحملات اليومية على المواقف، مناشدا المواطنين بعدم دفع أى مبلغ إضافى سوء المكتوب فى التعريفة الجديدة، وإخطار إدارات المرور بالمدن والمراكز بأرقام السيارات المخالفة للتعريفة المقررة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد اعتمد الأسبوع الماضى، أسعار التعريفة الجديدة لركوب سيارات "التاكسي" و"السيرفيس" الأجرة داخل مدن ومراكز المحافظة.

وتقرر أن يكون سعر فتح بُنديرة سيارات التاكسى "العداد" 7 جنيهات نصف، بكافة مدن المحافظة تشمل كيلو متر واحد فقط، على أن تزداد بواقع جنيه و75 قرشا لكل كيلو متر إضافى، فيما تصل ساعة الانتظار الأولى إلى 8 جنيهات، تزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية، وتحدد جنيه و75 قرشا لتعريفة ركوب سيارات "السيرفيس" لخطوط السير داخل مدن المحافظة.