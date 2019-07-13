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تجديد حبس مالك حمام سباحة شعبى بتهمة غرق طفل صعقا بالكهرباء

السبت، 13 يوليه 2019 11:57 ص
تجديد حبس مالك حمام سباحة شعبى بتهمة غرق طفل صعقا بالكهرباء حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس مالك حمام سباحة شعبى  15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة غرق طفل صعقا بالكهرباء .

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بوفاة طفل صعقا بالكهرباء داخل حمام سباحة شعبى، أنشأه تاجر داخل قطعة أرض فضاء واستأجره للأطفال للاستحمام فيه مقابل مبالغ مالية .

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه طفل يبلغ من العمر 14 سنة، خرج من حمام السباحة، ووقع على سلك كهرباء موصل بثلاجة مشروبات غازية، مما أدى إلى وفاته فى الحال نتيجة صعقه بالكهرباء.


المرج

نيابة المرج

غرق طفل فى حمام سباحة بالمرج

غرق طفل

حوادث غرق

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