تجديد حبس قاتل جارة بالخانكة 15 يوما على ذمة التحقيقات

القليوبية نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله جاره نجاره مسلح بالرصاص لخلافات على الجيرة.

وتلقى اللواء رضا طبلية أخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بمقتل "محمد. م. م "41 سنه بطلق نارى فى مشاجرة مع أحد جيرانه، أكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وجود خلافات جيرة بين الطرفان تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابة الأول التى أودت بحياته وفر هاربًا، القى القبض على المتهم ويدعى صفوت. س. ع 41 سنة.