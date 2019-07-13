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تجديد حبس عصابة سرقة المساكن ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 13 يوليه 2019 02:56 م
تجديد حبس عصابة سرقة المساكن ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها،تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والمزارع ليلا، بأسلوب التسلق والدلوف من خلال المنافذ مستخدمين فى ذلك "عتلة حديدية"، بقرية جمجرة، دائرة مركز بنها.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود معلومات مفادها قيام كل من "محمد خ ا"، وشهرته "ميزو" 26 سنة، عاطل ومقيم جمجرة الجديدة، دائرة المرك، السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا سرقه – مخدرات، و"شعبان ع م" 35 سنة، عاطل ومقيم عزبة أبو فرج، دائرة المركز، السابق إتهامه فى عدد 3 قضايا سرقة، و"رمضان ج ا"، 48 سنة، عاطل ومقيم جمجرة الجديدة، دائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا سرقه، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمزارع ليلًا بأسلوب التسلق والدلوف من خلال المنافذ مستخدمين فى ذلك "عتله حديدية".

 

وعقب تقنين الاجراءات جرى ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهم دراجات نارية بدون لوحات معدنية عبارة عن "عدد 2 دراجة نارية سوداء اللون، عدد 1 مركبة تروسيكل حمراء اللون" جارى فحصهم، وضبط بحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن، سلاح نارى بندقية خرطوش بروحين 5 طلقات من ذات العيار، عتله حديدية.

 

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم عدد 8 وقائع سرقات مساكن بدائرة مركز شرطة بنها "محددين"، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم المدعو "صلاح ع ا"، 46 سنة عاطل ومقيم جمجرة الجديدة، دائرة المركز "سيئ النية"، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة اعترافات المتهمين، وتم التحفظ على المضبوطات.

 

وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحاضر الأصلية.

 


امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

سرقة

تشكيل عصابي

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