سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 06:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بالزيتون لسرقتهما

السبت، 13 يوليه 2019 04:42 م
تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بالزيتون لسرقتهما حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس، المتهم بقتل ربة منزل وزوجته لسرقتها 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب واقعة العثور على رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، عامل جار المجنى عليهما، حيث ارتكب جريمته بطعنهم بالسكين بدافع السرقة وفر هاربا. 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، على الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثتين بهما عدة طعنات، وبعثرة محتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


الزيتون

نيابة الزيتون

العثور على ربة منزل وزوجها مقتولين

قسم الزيتون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة