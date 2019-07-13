تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك فى "التلاعب بالبورصة" إلى 6 أغسطس

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار خليل عمر، أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، وذلك لجلسة 6 أغسطس القادم، على أن يكون مقر أنعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ابراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبو العلا.

وكان المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى ، حدد جلسة اليوم لبدء محاكمة علاء وجمال مبارك و 7 أمام الدائرة السابق ذدكرها بعد الحكم برد هيئة المحكمة السابقة.

وقبلت الدائرة 107 بمحكمة استئناف القاهرة، طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" وفى وقت لاحق حددت دائرة جنايات أخرى، لمحاكمة المتهمين من جديد.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون .

ووجهت النيابة لـ"جمال وعلاء مبارك" تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات بقبرص.