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بريطانيا تحقق فى تسريب مراسلات سرية للسفير فى واشنطن

السبت، 13 يوليه 2019 05:00 ص
بريطانيا تحقق فى تسريب مراسلات سرية للسفير فى واشنطن الشرطة البريطانية
أ ش أ

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 فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في تسريب مراسلات سرية أدت لاستقالة السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك.
 
وقالت شرطة العاصمة لندن - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم الجمعة - إن إدارة مكافحة الإرهاب، المعنية بالتحقيق في مزاعم المخالفة الجنائية لقانون الأسرار الرسمية على مستوى البلاد، تقود التحقيق في تسريب الوثائق.
 
وقال نيل باسو مساعد قائد الشرطة في بيان "بالنظر إلى التبعات التي حدثت على نطاق واسع لهذا التسريب أقول إن ذلك ألحق ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة وسيكون هناك مصلحة عامة واضحة في تقديم الشخص أو الأشخاص المسؤولين للعدالة".
 
 

الشرطة البريطانية

كيم داروك

السفير البريطاني

مكافحة الإرهاب

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