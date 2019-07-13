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انتشال آخر جثة من ضحايا غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين بـ"جرجيس" فى تونس

السبت، 13 يوليه 2019 10:49 م
انتشال آخر جثة من ضحايا غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين بـ"جرجيس" فى تونس مهاجرون
أ ش أ

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انتشلت وحدات الحرس البحري والحماية المدنية التونسية، اليوم،السبت، آخر جثة لضحايا غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين بسواحل "جرجيس"، ليصل بذلك عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 82 جثة بعد أن عُثر أمس على 9 جثث، منها 8 بشواطئ "جرجيس" وأخرى بسواحل جزيرة "جربة".

 

وقال الناطق الرسمي لإقليم الجنوب للحرس البحري رشيد بوزيدي إنه في حال ثبوت انتماء كافة هذه الجثث إلى حادثة غرق مركب المهاجرين غير النظاميين منذ حوالي أسبوعين ، والذي كان على متنه 86 مهاجرا غادروا ليبيا في اتجاه أوروبا ، فإن عدد الجثث بلغ 82 ، مشيرا إلى أن الـ 4 الباقين تم انقاذهم مطلع الأسبوع الماضي وتوفي أحدهم وهو إيفواري الجنسية بالمستشفى الجهوي بـ"جرجيس".

 


مهاجرون

تونس

هجرة غير شرعية

جثث

غرق

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