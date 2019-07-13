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اليوم.. نظر تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة مشغولات ذهبية من تاجر بكرداسة

السبت، 13 يوليه 2019 03:00 ص
اليوم.. نظر تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة مشغولات ذهبية من تاجر بكرداسة حبس
كتب أحمد الجعفرى

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ينظر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة اليوم السبت أمر تجديد حبس شقيقين، لاتهامهما بسرقة حقيبة تحتوى على مصوغات ذهبية من تاجر بكرداسة.

كان مركز شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من تاجر، أفاد فيه، بسرقة مجهولين، لحقيبة تحتوى على مصوغات ذهبية، من سيارته، حيث كسر الجناة زجاج سيارته، أثناء توقفه لشراء بعض احتياجاته، بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، واستولوا على الحقيبة.

وبإجراء التحريات، توصل المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، إلى هوية المتهمين، وتبين أنهما شقيقين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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