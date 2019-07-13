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"الهجرة" تنظم غدا زيارة لقناة السويس للكيانات المصرية بالخارج

السبت، 13 يوليه 2019 02:00 م
"الهجرة" تنظم غدا زيارة لقناة السويس للكيانات المصرية بالخارج قناة السويس
كتب محمود راغب

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تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى قناة السويس، للكيانات المصرية فى الخارج، وذلك غدا الأحد، على هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، حتى يطلع المصريون بالخارج على أهم المشروعات التنموية فى هذا الصرح الوطنى الكبير، وكل ما تحقق فيه من إنجازات حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمى.

 

ومن المقرر أيضا أن تنظم الوزارة زيارة إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة، لتفقد هذا المشروع الاستثمارى الكبير والذى يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، فى مساع إلى جعل هذا المشروع مدينة عالمية على أرض مصر.

 

ويهدف المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.‏

 

و تضم فعاليات المؤتمر 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتى فى ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتى تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التى ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانونى والشق الاجتماعى والشق الاقتصادى والشق السياحى والشق الثقافى، ‏والتى يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التى يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.


الهجره

المصريين فى الخارج

الكيانات المصريه فى الخارج

وزاره الهجره

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