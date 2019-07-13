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"النيابة" تطالب بفحص التسجيلات لإثبات رشوة موظفة بشئون البيئة.. اعرف التفاصيل

السبت، 13 يوليه 2019 01:00 ص
"النيابة" تطالب بفحص التسجيلات لإثبات رشوة موظفة بشئون البيئة.. اعرف التفاصيل رشوة - ارشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، عرض التسجيلات الخاصة باتهام مسئولة فى الشئون البيئية، بتلقى رشوة مالية من صاحبة شركة، مقابل تزوير التقارير الخاصة بالسلامة والأمن للمعدات المتواجدة فى الشركة لبدء عملها.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات للأجهزة الرقابية، تفيد بأن إحدى الموظفات المسئولة عن إعداد التقارير الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة فى المصانع والشركات الكبرى، ومدى صلاحيتها وأضرارها بالبيئة، تقوم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إعداد تقارير مخالفة للحقيقة، تفيد بأن المعدات غير ضارة وجائز العمل بها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة اتفقت مع صاحبة إحدى الشركات على إعداد تقرير خاص بالشركة التي تملكها، تفيد بصلاحيتها للعمل وعدم إضرارها بالجو والطبيعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل فى الشركة وختم التقارير بعد ذلك بالموافقة، مقابل مبلغ مالى 30 ألف جنيه

وأضافت التحقيقات، إلى أنه تم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمتين متلبستين بتقاضى الرشوة، وبحوزتهما المبلغ المالى والتقارير المزورة. ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاستغلال والتربح الوظيفى، وطلب وتقاضى رشوة مالية، وإعداد تقارير مزورة، والإساءة لوظيفتها.

 

 


عقوبه الرشوه

الرشوة

محكمه جنوب القاهره

مسئولة بالبيئة تتلقى رشوة

النيابة

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