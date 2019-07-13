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النيابة تستعلم عن حالة سيدة سقطت من الخامس فى المقطم وتستعجل التحريات

السبت، 13 يوليه 2019 02:26 م
النيابة تستعلم عن حالة سيدة سقطت من الخامس فى المقطم وتستعجل التحريات سقوط-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة المقطم والخليفة، التحقيق فى واقعة سقوط سيدة من الطابق الخامس بعقار سكنى بمنطقة المقطم، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة. 

 

واستعلمت نيابة المقطم والخليفة، عن حالة سيدة سقطت من الطابق الخامس بعقار سكنى بمنطقة المقطم، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة. 

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوجود مصابة بأحد الشوارع بمساكن العبد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى العثور على السيدة مصابة بكسور وكدمات بمحتلف أنحاء الجسم، وحول يديها حبل وتم نقلها فى حالة حرجة الى المستشفى، وتقوم المباحث بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمة.


سقوط سيدة

رجال المباحث

امن القاهرة

مباحث المقطم

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