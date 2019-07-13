سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 03:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

النقض: تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة بشأن فقدانه الشعور يعود للمحكمة

السبت، 13 يوليه 2019 02:31 م
النقض: تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة بشأن فقدانه الشعور يعود للمحكمة محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض، أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة بشأن فقدانه الشعور والفصل فى امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده فى حالة سكر، هو أمر موضوعى يعود للمحكمة وتقديرها.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها، من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة فيما تتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به، والفصل فى امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده فى حالة سكر وقت الحادث، أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب.

 

وتابعت المحكمة "وكان الحكم أثبت أن الطاعن تناول العقار المخدر باختياره، وهو ما لم يجادل فيه الطاعن فليس له – من بعد – أن يعيب على الحكم عدم بحث درجة هذا المخدر الاختيارى ومبلغ تأثيره فى إدراكه وشعوره فى صدد جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه التى دين بها، هذا فضلًا عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه وقت ارتكاب الجريمة كان متعاطياً مادة مخدرة قصراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، بل أطلق القول بأن المتهم الثانى أعطاه مخدر الترامادول، دون أن يبين مبلغ تأثيرها فى إرادته وإدراكه وشعوره وبغير أن يقدم دليلًا على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء ارتكابه الواقعة، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون قويماً . (الطعن رقم 23617 لسنة 85 قضائية).


محكمة النقض

مبادئ محكمة النقض

حالة المتهم وقت الجريمة

حالات موانع العقاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة