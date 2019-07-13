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المرور يضبط 3812 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 13 يوليه 2019 04:07 م
المرور يضبط 3812 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

 

وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3812 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 83 مخالفة تجاوز سرعات و1470 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 62 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 18 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 61 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 73 دراجة بخارية وسيارة.

 


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