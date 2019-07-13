الكويت تتحرك لحماية موانئها وسط توتر بالخليج

(رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، أن البحرية الكويتية ومؤسسة الموانئ ستعدان خططا أمنية لحماية الموانئ الرئيسية بالبلد المنتج للنفط وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب.

ونقلت الوكالة عن الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح المدير العام للمؤسسة قوله إنه جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين "فى مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنيا".

وبحسب الوكالة فإن الشيخ يوسف الصباح أوضح أن المرحلة الحالية تستدعى تضافر الجهود للحفاظ على أمن الموانئ البحرية "وضمان الاستعداد الكامل لوقوع أى طارئ محتمل".

ويشوب العلاقات بين إيران والغرب توتر متزايد بعد احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية فى منطقة جبل طارق الأسبوع الماضى وإعلان لندن تدخل سفينة حربية بريطانية لإبعاد سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا لدى مرورها فى مضيق هرمز.

ووقعت الأحداث الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفى خليج عمان منذ مايو، حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها وهو ما نفته طهران.

واقترب الخصمان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضى بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية وأمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برد انتقامى لكنه ألغى ضربة جوية فى اللحظة الأخيرة.

وزاد التوتر بشكل حاد منذ شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران وتحركها لوقف كل صادرات النفط الإيرانية فى إطار سياسة ممارسة "أقصى ضغط" بهدف حمل طهران على وقف تصرفاتها التى تقول واشنطن إنها تقوض الأمن الاقليمي.