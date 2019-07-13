"القوى العاملة" تشهد اليوم إعلان تأسيس الاتحاد الدولى لعمال الغزل والنسيج

كتب - محمود راغب

يشهد وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بمقر النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إعلان تأسيس الاتحاد الدولى لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالدول العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية، وذلك بحضور 20 نقابة عامة بقطاع الغزل والنسيج على المستوى العالمى.

صرح بذلك عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال هذا التجمع النقابى إعلان عن مقر رئيسى "للاتحاد"، وعن هيكله التنظيمى، ودستور أو لائحة تنظم عمل الاتحاد الدولى الجديد الذى سيدافع عن حقوق العاملين فى هذا القطاع الاستراتيجى حول العالم، وكذلك السعى نحو تنميته وتطويره ليكون عجلة أساسية من عجلات التنمية والتقدم الاقتصادى والإنتاج.

وأوضح إبراهيم، أنه من المقرر أن يعرض فى الجلسة الافتتاحية تجربة مصر الفريدة فى كيفية إعادة تطوير صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى.