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القنصل العام فى سيدنى يقيم حفل استقبال بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة

السبت، 13 يوليه 2019 05:56 م
القنصل العام فى سيدنى يقيم حفل استقبال بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة احتفال سفارة مصر بسيدنى
كتب- هاشم الفخرانى

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أقام ياسر عابد قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني، حفل استقبال بمقر القنصلية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث حضره العديد من المسئولين الأستراليين، وعلى رأسهم "إدموند عطا الله" عضو المجلس التشريعي ببرلمان ولاية "نيو ساوث ويلز" (وعاصمتها سيدني)، ورئيس جمعية أصدقاء مصر ببرلمان الولاية، وكذلك لفيف من رؤساء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في سيدني، بالإضافة إلى ممثلي الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وكذلك رؤساء الجمعيات الإسلامية التي تستضيف أئمة وزارة الأوقاف، ورؤساء الجمعيات المصرية، بجانب رموز الجالية وعدد من أبناءها.

 

وأشار عابد إلى أنه قام بعرض فيديو خلال حفل الاستقبال عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر مؤخراً، ونماذج لأحدث المشروعات العملاقة التي تتم بها، متضمناً البيئة المناسبة التي تتمتع بها مصر لجذب وتشجيع الإستثمارات، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، والذي كان أكبر داعم لبداية عودة السياحة إلى مصر. كما ألقى القنصل العام كلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن الاحتفالات بثورة 23 يوليو تأتي بعد أيام قليلة من ثورة 30 يونيو التي أعادت للمصريين بلدهم، ومنوهاً بالدعم الذي قدمته وتقدمه الجالية المصرية في سيدني للوطن. كما أشار القنصل العام إلى تميز العلاقات الثنائية بين مصر وأستراليا، مبدياً تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات خاصة الإستثمار والسياحة.

 

ومن جانبه، ألقى النائب "إدموند عطا الله" كلمة قدم فيها الشكر للقنصلية العامة على كافة الجهود التي تقوم بها بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الاسترالية، مشيراً إلى أن مصر مهد الفن والحضارة والتاريخ، تتخطى كافة المعوقات التي تتعرض لها. كما نوه بأن برلمان الولاية أعاد إقرار جمعية أصدقاء مصر بالبرلمان خلال دورته الجديدة، موضحاً أن إرسال وفود برلمانية إلى مصر هو أحد الأنشطة المستهدفة خلال الدورة الحالية لبرلمان الولاية.

 

 


مصر

سيدنى

استراليا

ياسر عابد

ثورة 23 يوليو

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