القبض على 17 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

القليوبية ــ نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 17 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 17 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام قليوب وشبرا الخيمة وطوخ وقها ، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 250 جراما من الهيروين المخدر، و400 جرام حشيش مخدر، و400 قرص مخدر ومبالغ مالية، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.