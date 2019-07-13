القبض على 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بطوخ وقها

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 12 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام قليوب وشبرا الخيمة وطوخ وقها وشبين القناطر، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 300 جرام من الهيروين المخدر، و600 جرام حشيش مخدر، و25 جرام استروكس ومبالغ مالية وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.