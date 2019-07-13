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القبض على سائق هارب من حكم بالسجن المؤبد بالعبور

السبت، 13 يوليه 2019 01:31 م
القبض على سائق هارب من حكم بالسجن المؤبد بالعبور حبس -أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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ألقت مباحث العبور القبض على سائق هارب من حكم بالسجن المؤبد، وتم التحفظ على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بضبط المدعو "محمد.أ.م"، 31 سنة، سائق، ومقيم فيصل بولاق الدكرور - جيزة، المحكوم عليه فى القضية رقم 989 لسنة 2016م جنايات قسم العبور ( مخدرات ) كلى رقم 4101 لسنة 2016، حصر رقم 252 لسنة 2017، بالسجن المؤبــد تم التحفظ على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


القليوبية

حكم مؤبد

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

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