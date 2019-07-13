"العاملين بالغزل والنسيج": الدولة لديها خطة طموحة لإحياء الصناعة

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه على مدار السنين كان بيت عمال الغزل والنسيج هو بيت لعمال مصر جميعا، مشيرا إلى أن النقابة اجتهدت كثيرا خلال الفترة الماضية لإحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى.

وأضاف ابراهيم، خلال مؤتمر الإعلان عن تأسيس الاتحاد الدولى للغزل والنسيج، أن النقابة العامة سعت كثيرا لإحياء الصناعة مرة أخرى، واستطاعت سواء مع الحكومة أو المهتمين بهذه الصناعة لعمل خريطة لإعادة إحيائها مرة أخرى، مؤكدا أن وزير القوى العاملة كان له دورا كبيرا فى ذلك، إلى أن تبنت الدولة هذه الخطة ووضعت خطة طموحة لإحياء تلك الصناعة.

وأكد رئيس النقابة، أن الخطة خرجت بالفعل إلى النور، وخاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى عيد العمال الماضى بضرورة تطوير شركات الغزل والنسيج وإمداداها بالمعدات والآلات الحديثة، وبالفعل وقعت الحكومة المصرية فى أواخر يونيو الماضى على عقد توريد ماكينات من ألمانيا وإيطاليا، وطبقا للعقد سيتم توريد أول قطعة من تلك الآلات فى أوائل نوفمبر المقبل.

وأشار إبراهيم، إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يتطلب منا التكاتف والعمل بروح الفريق فى كل الدول، للتصدى للهجمة الشرسة على العاملين فى هذا القطاع، خاصة فى الآونة الأخيرة، حيث أصبح لدينا شركات متعددة الجنسيات تعمل فى كل دول العالم، وهو الأمر الذى يتطلب منا تأسيس اتحاد دولى يجمع عمال كل تلك الشركات، مبديا تصوره بأن هذا الاتحاد كفيل أن يقوم بالدور الذى يرغبون به.