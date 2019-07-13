الشرطة الأمريكية تنشر فيديو يثبت قتل أحد عناصرها لفتاة أثناء توقيفها

كتب أحمد علوى

وثقت الشرطة الأمريكية عملية تصدى أحد عناصرها لفتاة مراهقة لم تتعدى الـ17 من عمرها مما تسبب فى مصرعها، وذلك خلال عملية توقيف.

وكشف مقطع الفيديو الذى نشرته الشطرة ، أن الفتاة التى توفت، واجهت رجل الشرطة، بمسدس فى مدينة فوليرتون، التابعة لولاية كاليفورنيا.

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الاخبارية، ظهرت هنا وليامز، واقفة إلى جانب سيارتها، وهى تحمل سلاحا مصوبا نحو رجل الشرطة الذى أطلق النار عليها، فى الخامس من يوليو الجارى.

وقبل نحو 90 دقيقة من الحادث المأساوى، اتصل أب الضحية، بالشرطة وقال إن ابنته قد تؤذى نفسها، وأوضح أنها تتناول دواءً ضد مرض الاكتئاب.

وأوضحت الشرطة أن أحد عناصرها رصد الابنة وهى تقود سيارتها بسرعة كبيرة على الطريق، ثم حاول أن يوقفها.

وقامت الراحلة بانعطاف خطير على الطريق، وحين توقفت العربة، وحاول الشرطى أن يقترب منها، أخرجت السلاح وقررت مواجهته.

وبمجرد إطلاق النار عليها، سقطت الفتاة على الأرض، وأخذت تطلب النجدة قائلة إنها أصيبت فى منطقة الصدر.

فى غضون ذلك، تطالب عائلة الفتاة، بأن تجرى السلطات تحقيقا بشأن ما حصل وأدى إلى فقدان الابنة للحياة، بدلا من أن تتلقى المساعدة من الشرطة.