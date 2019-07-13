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السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض زراعية بقنا

السبت، 13 يوليه 2019 03:24 م
السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض زراعية بقنا حريق-ارشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض زراعية بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون وقوع ضحايا أو مصابين، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.
 
 
وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطاراً من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية يفيد نشوب نيران بطعة أرض زراعية، مما أدى إلى تلف المحصول، بعدما التهمته النيران دون معرفة الأسباب التى أدت إلي أشتعال الحريق.
 
 
وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على النيران، وتمكنت من أخماد الحريق، دون ومنع أمتداده الأراضى المجاورة، وتم  تحرير محضر بالواقعة.
 
 

حريق

الحماية المدنية

محافظة قنا

محاصيل زراعية

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