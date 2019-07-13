السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرقة سيارة مواطن فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بمركز بلبيس، بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامه بسرقة سيارة مواطن بالإكراه بمركز بلبيس.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وسامى جروج، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

وتعود أحداث القضية رقم 11809 لسنة 2018جنايات مركز شرطة بلبيس،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من من صالح ح ص" مقيم دائرة المركز، أثناء سيره ونجله "حمزة" قام المتهم ويدعي"" عبد العزيز ع ح" مقيم دائرة مركز بلبيس، عاطل ومعه أخرين، باعتراض طريقه وإشهار أسلحة نارية فى وجهه، وترويعه وسرقة السيارة منه والمنقولات والمبالغ المالية التى بحوزته، توصلت ضباط مباحث بلبيس إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين مجهولين بارتكاب الواقعة، وتم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكها المتقدم.