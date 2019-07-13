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الدفاع العراقية: العثور على 11 قنبلة هاون وعبوات ناسفة تابعة لـ(داعش) بسامراء

السبت، 13 يوليه 2019 06:08 م
الدفاع العراقية: العثور على 11 قنبلة هاون وعبوات ناسفة تابعة لـ(داعش) بسامراء دانة هاون
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم،السبت، العثور على 6 قنابل هاون و5 عبوات ناسفة تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

 

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن "سرية هندسة ميدان واستخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت من العثور على 4 قنابل هاون وتم تفكيكها"، مضيفة أن "أن كتيبة هندسة ميدان الفرقة 4 شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش وتطهير لجزيرة غرب سامراء، وتمكنت من العثور على 5 عبوات ناسفة وتم تفكيكها".

 

وأشارت إلى أن فوج مغاوير في جزيرة سامراء، تمكن أيضاً من العثور على قنبلتين هاون ومعدات (BKC) وعدد من الأسلحة والذخائر التابعة للتنظيم.

 


العراق

الارهاب

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قنابل

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