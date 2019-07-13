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الحد من التجاعيد وتنشيط الذاكرة.. فوائد تناول عين الجمل

السبت، 13 يوليه 2019 03:00 ص
الحد من التجاعيد وتنشيط الذاكرة.. فوائد تناول عين الجمل
كتبت فاطمة ياسر

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عين الجمل أو الجوز يعد من أشهر أنواع المكسرات علي الإطلاق، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ولذا فتناوله يعد من أهم الأشياء التي تعم علي جسم الإنسان، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الفوائد التي تعم علي جسم الإنسان، نتيجة لتناوله لعين الجمل، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

فوائد عين الجمل
 

-يحتوي عين الجمل علي مضادات للأكسدة، هذا النوع من العناصر الهامة لجسم الإنسان،  والتي تعد هامة لصحة الإنسان، والتي تساهم في تقليل ظهور التجاعيد في البشرة، ولذا تناول لكوب من الحليب في الصباح وبجواره حفنة صغيرة من عين الجمل تقلل ظهور التجاعيد بشكل كبير.

-يعد من أفضل أنواع المكسرات علي الإطلاق في الحصول علي قسط جيد من النوم، والتي تساهم بشكل كبير في التخلص من الأرق، ولذا عليك تناول حفنة من عين الجمل يوميا لأنها تساهم بشكل كبير في النوم الجيد.

-ينصح بتناوله بكثرة أثناء الحمل، لأنها تساهم بشكل كبير في إمداد الأم والجنين بحمض الفوليك، الهامة لصحتهم ولنمو الجنين.

 


عين الجمل

فوائد عين الجمل

ما هي فوائد عين الجمل

عين الجمل وفوائده

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