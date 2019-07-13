الجيش اليمنى يفشل محاولة تقدم ميلشيا الحوثى غرب تعز ويقتل 8 حوثيين

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أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، محاولة تقدم ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني صدت هجوما لميلشيا الحوثي في جبهة البرح غربي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من صد محاولة الميلشيا بالسيطرة على أحد المواقع الإستراتيجية المطلة على مفرق البرح بخط (تعز – الحديدة).

وأسفرت المواجهات عن مصرع 8 عناصر من ميلشيا الحوثي وجرح آخرين، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر من الميلشيا.