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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بجبهة ناطع فى البيضاء

السبت، 13 يوليه 2019 11:00 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بجبهة ناطع فى البيضاء قوات الجيش اليمنى
أ ش أ

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أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء.

 

وأوضح قائد اللواء ١٧٣ مشاة العميد صالح المنصوري ، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش الوطني اليمني نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ناطع وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.

 

ولفت الى أن المعركة لا زالت مستمرة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش ، مؤكداً أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيات وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

 

كما أعلن الجيش اليمني أن 20 من ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرين بنيران قواته في جبهة صرواح غربي محافظة مارب.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري " إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية بذات الجبهة، وأدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات قتالية".

 


اليمن

الحوثيون

الجيش اليمنى

ميليشيا الحوقى

مارب

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