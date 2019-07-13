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الجيش الروسى يتابع المناورات العسكرية لحلف الناتو وشركائه فى البحر الأسود

السبت، 13 يوليه 2019 05:05 ص
الجيش الروسى يتابع المناورات العسكرية لحلف الناتو وشركائه فى البحر الأسود الجيش الروسى
أ ش أ

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أفاد المركز الوطنى لإدارة الدفاع فى روسيا ، فى تقرير له ، بأن الجيش الروسى شرع فى متابعة المشاركين فى المناورات المشتركة السنوية للقوات البحرية "بريز- 2019" التابعة لحلف شمال الأطلسى والدول الشريكة فى البحر الأسود.

وجاء فى التقرير :"بدأ أسطول البحر الأسود فى متابعة تصرفات المشاركين فى المناورات المشتركة السنوية للقوات البحرية لدول حلف شمال الأطلسى والدول الشريكة "بريز- 2019" ، والتى بدأت فى 12 يوليو فى البحر الأسود".. حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وتشارك فى هذه التدريبات قوات ومعدات مسلحة من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وبريطانيا واليونان وجورجيا والدنمارك وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وبولندا ورومانيا وألبانيا وبلغاريا.

وقد انتهت، اليوم الجمعة، التدريبات الأوكرانية- الأميركية، ووفقًا للحرس الوطنى الأوكراني، فإن حوالى 30 سفينة و 30 طائرة بدون طيار وأكثر من 900 من أفراد المارينز شاركوا فى المناورات.

 


الجيش الروسى

حلف شمال الأطلسى

البحر الأسود

كندا

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