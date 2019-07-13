الثرى الأمريكى صاحب فضيحة استغلال القاصرات يشترى صمت شاهدين بـ350 ألف دولار

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن رجل الأعمال جيفرى ايبستين، الذى يشكل محور فضيحة سياسية قضائية دفعت وزير العمل الأمريكى، إلى الاستقالة، حاول شراء شاهدين فى القضية المتهم فيها بالاستغلال الجنسى لقاصرات.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، السبت، فإن إيبستين دفع فى نوفمبر وديسمبر الماضى حوالى 350 ألف دولار لشخصين كانا يمكن أن يدليا بشهادة ضده فى حال محاكمته. وجاءت هذه الرشوى بعدما كشفت صحيفة "ميامى هيرالد" أنه تفاوض على اتفاق سرى مع سلطات فلوريدا للإفلات من ملاحقات فدرالية.

وهذا التساهل مع إيبستين كان وراء استقالة وزير العمل فى إدارة الرئيس دونالد ترامب، منصبه أمس الجمعة. ويواجه أكوستا اتهامات بقيامه عام 2008 عندما كان يشغل منصب مدعى عام فدرالى فى فلوريدا، بالتفاوض على اتفاق قضائى اعتبر أنه كان إيجابياً جداً لإيبستين.

وكانت النيابة فى نيويورك وجهت، الأسبوع الماضى، لرجل الأعمال الأمريكى الذى يتمتع بنفوذ كبير، تهماً تتعلق باستغلال جنسى لعشرات القاصرين، ما قد يعرضه للسجن 45 عاماً.

ولاحق إيبستين اتهامات مماثلة قبل عشرة أعوام، لكنه كان وققتها قد بنى صداقات رفيعة عدة، من بينها صداقته مع الرئيس الحالى ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون والأمير اندرو نجل الملكة اليزابيت الثانية. لكن الاتفاق القضائى الذى جرى التوصل إليه عام 2008 عندما كان أكوستا فى منصبه السابق، منح لايبستين الفرصة بالتهرب من المحاكمة.