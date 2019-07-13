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التهاب السحايا.. مرض يهدد الحياة خلال 24 ساعة

السبت، 13 يوليه 2019 08:00 ص
التهاب السحايا.. مرض يهدد الحياة خلال 24 ساعة التهاب السحايا بالمكورات السحائية
كتبت إيناس البنا

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التهاب السحايا كلمة لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، لم يسمع بها الكثير على الرغم من أنها قد تكون واحدة من أكثر الالتهابات البكتيرية المدمرة الذى يهدد الحياة.

التهاب السحايا ما هو
التهاب السحايا ما هو

 

ما هو التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب أو (تورم) فى الأغشية الواقية التى تغطى الدماغ والنخاع الشوكى (المعروف باسم السحايا)، وعادة ما تتسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية فى حدوث التورم حول السائل المحيط بالمخ والنخاع الشوكى،  ومع ذلك وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"  قد يكون سببه التهابات أخرى أو الأدوية أو الإصابات التى تؤدى إلى التهاب السحايا.

مرض المكورات السحائية الغازية (IMD) عدوى بكتيرية نادرة ولكنها قد تكون مدمرة تسببها النيسرية السحائية،  يظهر عادة كعدوى فى الدماغ (التهاب السحايا) و / أو عدوى فى الدم (تسمم الدم أو تسمم الدم).

لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير ويمكن أن تؤثر على أى شخص، فى أى عمر، ولكن بعض الناس أكثر عرضة للخطر من الآخرين، وفى بعض الحالات يمكن للمرض أن يدمر حياة الشخص خلال 24 ساعة بعد ظهور الأعراض الأولى.

وفقًا للتقارير الطبية، قد يموت شخص واحد من بين كل 10 أشخاص يصابون بالمرض، ويعانى ما يصل إلى 10-20٪ من الناجين من مضاعفات خطيرة مثل البتر والندبات والصمم أو تلف فى الدماغ.

التهاب السحايا
التهاب السحايا

 

أعراض التهاب السحايا بالمكورات السحائية
 

يمكن أن تكون الأعراض المبكرة مضللة لأنها تشبه فى طبيعتها الإنفلونزا (مثل التهيج والحمى وفقدان الشهية)، مما يجعل التشخيص صعبًا ولكن من المهم الاستجابة بسرعة عند ظهور هذه الأعراض لأن المرض قد يؤدى إلى الوفاة فى أقل من 24 ساعة.

تشمل العلامات الكلاسيكية لالتهاب السحايا بالمكورات السحائية:

الحمى والصداع والعنق القاسي، وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء وفوبيا الرهاب (حساسية للضوء) والارتباك.

 


المكورات السحائية

التهاب السحايا

ورم فى الدماغ

عدوى بكتيرية

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