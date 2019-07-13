سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 09:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية: نسعى لإحداث نقلة فى مستوى النظافة وعودة الصورة الحضارية لمصر

السبت، 13 يوليه 2019 09:20 ص
التنمية المحلية: نسعى لإحداث نقلة فى مستوى النظافة وعودة الصورة الحضارية لمصر إزالة قمامة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير التنمية المحلية، أهمية التزام الشركات التى سيتم توقيع عقود جديدة معها فى منظومة النظافة الجديدة بتنفيذ كافة بنود تلك العقود، مشددًا على جدية الحكومة والدولة فى التعاون مع كافة الشركاء المصريين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة، بما يسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى نظافة القاهرة والمحافظات يشعر بها المواطن .


وشدد وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، على أهمية مشاركة متعهدى الخدمة وجامعى القمامة فى المنظومة من خلال التعاقدات التى سوف تتم بين هذه الشركات والمحافظات ، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات تمهيداً لتقديمها للشركات لدراستها وتقديم عرض مالى وفنى .

وأعرب عن أمله فى عودة الصورة الحضارية لمصر وصورتها الحقيقية فيما يخص النظافة وحل تلك مشكلة القمامة وتغيير الصورة الحالية للقاهرة والمحافظات .

وأشاد عدد من مسئولى شركات النظافة، بمستوى التعاون والروح الإيجابية التى تتعامل بها وزارة التنمية المحلية مع كافة الشركات المصرية العاملة فى هذا الملف خلال الفترة الماضية ، بما يسهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين بكافة المحافظات.


التنميه المحليه

النظافه

منظومه النظافه

جمع القمامه

المخلفات الصلبه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة