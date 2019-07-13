التنمية المحلية: نسعى لإحداث نقلة فى مستوى النظافة وعودة الصورة الحضارية لمصر

كتب على عبد الرحمن

أكد وزير التنمية المحلية، أهمية التزام الشركات التى سيتم توقيع عقود جديدة معها فى منظومة النظافة الجديدة بتنفيذ كافة بنود تلك العقود، مشددًا على جدية الحكومة والدولة فى التعاون مع كافة الشركاء المصريين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة، بما يسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى نظافة القاهرة والمحافظات يشعر بها المواطن .



وشدد وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، على أهمية مشاركة متعهدى الخدمة وجامعى القمامة فى المنظومة من خلال التعاقدات التى سوف تتم بين هذه الشركات والمحافظات ، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات تمهيداً لتقديمها للشركات لدراستها وتقديم عرض مالى وفنى .



وأعرب عن أمله فى عودة الصورة الحضارية لمصر وصورتها الحقيقية فيما يخص النظافة وحل تلك مشكلة القمامة وتغيير الصورة الحالية للقاهرة والمحافظات .



وأشاد عدد من مسئولى شركات النظافة، بمستوى التعاون والروح الإيجابية التى تتعامل بها وزارة التنمية المحلية مع كافة الشركات المصرية العاملة فى هذا الملف خلال الفترة الماضية ، بما يسهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين بكافة المحافظات.