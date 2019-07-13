سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: 75 ألف طالب يسجلون لإجراء اختبارات القدرات

السبت، 13 يوليه 2019 12:22 م
التعليم العالى: 75 ألف طالب يسجلون لإجراء اختبارات القدرات السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم السبت أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 75 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019 – 2020.

 

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

 

يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضى، وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، لكليات "الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية".

 


التعليم العالى

التنسيق

اختبارات القدرات

موقع التنسيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: المرحلة الأولى للتنسيق خلال 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة

السبت، 13 يوليه 2019 12:13 م

إقبال ملحوظ على جناح جامعة أسوان فى معرض التعليم العالي

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:44 م

التعليم العالى تستعرض تقريرًا حول مشروعات دعم التميز بالجامعات

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:12 م

التعليم العالى تنظم ورشة عمل حول توحيد توزيع بنود الموازنة للجامعات المصرية

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:06 ص

اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية الجديدة تنطلق السبت.. "التعليم العالى": الامتحانات تضم 50 سؤالا لقياس مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والمعلومات العامة بالرياضيات.. ومدتها ساعة ونصف و60% شرط للنجاح

الجمعة، 12 يوليه 2019 05:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات ..صور

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات ..صور

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة