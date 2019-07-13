البحرية المغربية تنقذ 161 مهاجرا غير شرعى بالبحر المتوسط

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أفاد مصدر عسكري مغربي، اليوم السبت، بأن وحدات تابعة للبحرية الملكية المغربية أنقذت 161 مهاجرًا غير شرعي بمياه البحر المتوسط.

وأوضح المصدر - وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - أن البحرية الملكية قامت بإنقاذ 7 مراكب تقوم بنقل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم عبور المياه المغربية باتجاه إسبانيا.

وأوضح المصدر أنه تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين بعدما واجهت مراكبهم صعوبات تقنية قبالة السواحل الشمالية للمملكة بين "طنجة" و"الناظور"، وتم تسليمهم لسلطات الموانئ بشمال البلاد لتلقي الإسعافات وإجراء الترتيبات الإدارية.