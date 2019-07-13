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الاستخبارات العراقية تعتقل داعشيا فى مدينة الموصل

السبت، 13 يوليه 2019 04:36 م
الاستخبارات العراقية تعتقل داعشيا فى مدينة الموصل الامن العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى في شمال البلاد.

 

وأفادت المديرية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي أثناء محاولته دخول قضاء مخمور، الواقع في جنوب شرق مدينة الموصل العراقية، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

 

وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عناصر من التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

 


العراق

الارهاب

داعش

الموصل

التنظيمات الارهابية

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