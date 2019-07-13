الاتحاد الاوربى يقدم مساعدات لمالى لدعم الأمن فى البلاد

أ ش أ

سلّم الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة المالية ستة قوارب دورية للنهر وسيارتي إسعاف ، كجزء من برنامج دعم تعزيز الأمن.

ونقلت وكالة أنباء مالي الرسمية اليوم السبت ،عن رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في باماكو آلان هوليفيل الذي كان يتحدث في حضور وزير الأمن المالي العميد سليف اتراوري ، أن هذه القوارب المرنة تهدف إلى مراقبة وإنقاذ القوارب باستخدام المجاري المائية في مالي في إطار برنامج دعم تعزيز الأمن.

وقال السفير هوليفيل إن القوارب الدورية النهرية مخصصة للمراقبة والإنقاذ القوارب وسيارات الاسعاف تدخ في إطار برنامج دعم تعزيز الأمن.

وأشار إلى أن هذا الدعم يدخل في إطار برنامج الدعم الخاص بمالي والذي يبلغ تسعة وعشرين مليون يورو .

ويمثل هذا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حكومة مالي في استعادة سيادة القانون والأمن على أراضيها ، لا سيما في منطقة الوسط التي تواجه اليوم تحديات أمنية واجتماعية هامة.