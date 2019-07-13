الأوقاف: صرف 20 ألف جنيه مساعدة مالية لأسرة مدير إدارة القنطرة شرق المتوفى

كتب - إسماعيل رفعت

قررت وزارة الأوقاف بصرف مساعدة مالية عاجلة من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر لأسرة المرحوم الشيخ حمدي محمد خليل حجازي مدير إدارة القنطرة شرق الذي وافته المنية أمس الجمعة، وفق إفادة مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب أدائه لمهام عمله في متابعة سير خطبة الجمعة وهو في طريق عودته، وتم نقله إلى محل إقامته بمركز أولاد صقر شرقية ليدفن في مقابر عائلته.

ووجهت الوزارة، حسب بيان لها، كلا من مديري أوقاف الإسماعيلية والشرقية لتقديم واجب العزاء نيابة عن الوزارة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وأسرته الصبر والسلوان.