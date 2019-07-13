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الأطراف الصناعية مهمة ولكن لها عيوب.. أبرزها محدودية الحركة والتكلفة

السبت، 13 يوليه 2019 12:00 ص
الأطراف الصناعية مهمة ولكن لها عيوب.. أبرزها محدودية الحركة والتكلفة طرف صناعى والعيوب المتعلقة به أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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على الرغم من أن المفاصل والأطراف الصناعية توفر التنقل للمرضى الذين قد يكونون غير متحمسين بعد فقدان أحد أعضائهم فى حادث أو مضاعفات مرض، إلا أنهم يعانون من بعض العيوب بالتأكيد.

فى حالة الأطراف الصناعية، أول ما يتبادر للأذهان التكلفة المرتفعة للغالية، بالإضافة إلى صعوبة تعلم استخدامها من قبل بعض المرضى، بالإضافة إلى حاجتها إلى الإصلاح والصيانة بصفة دورية، كما أن بعض الأعضاء مثل المفاصل التعويضية تتطلب جراحة موسعة وغزوية لزرعها وغالبًا ما تقدم حركة محدودة، مثل الركبتين .

انواع الاطراف الصناعية
انواع الاطراف الصناعية

 

أنواع الأطراف الصناعية
 

هناك نوعان رئيسيان من الأطراف الصناعية: "الأطراف التى تعمل بالبطارية"  و "الأطراف الكهربائية" وذلك وفقا لتقرير موقع "medlineplus" .

عيب أحد الأطراف التى تعمل بالبطارية ، عند مقارنته بأطراف كهربائية ، هو المظهر الأكثر ميكانيكا،  يجد العديد من الأشخاص أيضًا أن الأطرافً التى تعمل بالبطارية أكثر صعوبة فى تعلم كيفية استخدامها نظرًا لأنها تتطلب مدخلات أكثر قوة جسدية، أما الأطراف الكهربائية أكثر تكلفة من الأطراف التى تعمل بالبطارية، كما أنها أثقل، لذا فان تكلفة أصلاحها أعلى من الأطراف التى تعمل بالبطارية.

عند الإصابة بالتهاب المفاصل الحاد فى الركبة أو الفخذ أو أى مفصل كبير آخر، فإن استبدال المفصل بمفصل اصطناعى غالبًا ما يكون خيارًا للعلاج، و تشمل خيارات العلاج الأخرى الإصلاح الجراحى للمفصل الحالى واستخدام أدوية الألم.

فى حالات تركيب مفصل صناعى قد تشمل عيوبه، بالمقارنة مع الخيارات الأخرى، زيادة خطر المضاعفات الجراحية، ورفض الجسم للمواد المستخدمة فى صنع الأطراف الاصناعية، بالإضافة إلى الحركة المحدودة له عند مقارنته بالمفصل الطبيعي.

 


اطراف صناعية

مفصل صناعى

مفصل الركبة

الأطراف الكهربائية

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