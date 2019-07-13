اعرف سببه الحقيقى وعالجه.. أسباب مختلفة لظهور الدمامل المتكررة

كتبت نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من الظهور المتكرر للدمامل مما يؤثر على البشرة والحالة النفسية للمريض، تظهر الدمامل نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية، وهنا يصف الطبيب العلاج المناسب للحالة وقد يكون مضادات حيوية وكريمات مضادة للفطريات والالتهابات، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض الأسباب المختلفة التى تؤدى لظهور الدمامل المتكررة وهى:



دمل

1:قد يكون سبب ظهور الدمامل المتكرر هو الإصابة بمرض السكر.

2: وجود مشاكل فى الجهاز المناعى يزيد من خطر الإصابة بالدمامل.

3:سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة الصحية يزيد من ظهور الدمامل فى المناطق المختلفة.



الدمل

4:إهمال النظافة وتراكم الفيروسات والفطريات يسبب ظهور الدمامل.

5:التعرض للمواد الكيميائية، يسبب ظهور الدمامل والتهابات الجلد.

6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تزيد من ظهور الدمامل.

فى حالة تكرار ظهور الدمامل ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف السبب وعلاجه، مع علاج الدمامل عن طريق وضع كمادات مياه دافئة على المكان المصاب وتناول المضادات الحيوية وتنظيف الجرح جيدا بعض تصفية الدمل والتخلص من الصديد.