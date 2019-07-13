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استطلاع: غالبية الألمانيين يعتقدون أن ارتعاش ميركل مسألة شخصية

السبت، 13 يوليه 2019 04:48 م
استطلاع: غالبية الألمانيين يعتقدون أن ارتعاش ميركل مسألة شخصية ميركل
كتب أحمد علوى

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كشف استطلاع رأى أجرته صحيفة ألمانية أن غالبية المواطنين يعتقدون أن نوبات الارتعاش التى عانت منها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا مسألة "شخصية".

 

ووفقاً لصحيفة "Augsburger Allgemeine"، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 59% من المستجوبين يرون فى نوبات الارتعاش الثلاث التى رصدتها عدسات الكاميرات فى الآونة الأخيرة أمرا شخصيا يخص المستشارة وحدها، فيما اعتبر 34 بالمئة منهم أنها مسألة تهم المواطنين أيضا.

 

وتتشكل الأغلبية التى رأت فى نوبات ارتجاف ميركل مسألة شخصية من مناصرى حزبها المحافظ، إلى جانب ديمقراطيين اجتماعيين وحماة البيئة، اما على الجانب الاخر فأنصار الأحزاب اليمينية المتطرفة الذين يرون أن مشاكل ميركل الصحية قضية تخص الصالح العام.

 

يذكر أن ميركل تعرضت فى الأسابيع الماضية لثلاث نوبات ارتجاف أثناء استقبال رئيس الوزراء الفنلندى، وخلال مراسم تعيين وزيرة العدل الألمانية الجديدة، وقبلها عندما استقبلت الرئيس الأوكرانى الجديد.

 

وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين فى أوروبا، وقد أعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة فى العام 2021.


ميركل

ارتعاش ميركل

اخبار العالم

المانيا

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