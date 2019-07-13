استدعاء 57 ألف و400 سيارة بورش وفيرارى لمخاطر تتعلق بالسلامة فى الصين

بكين /أ ش أ/

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركتى "بورش" و"فيرارى" 57400 سيارة فى الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة.

وذكرت المصلحة، وهى أعلى جهة صينية لمراقبة الجودة، فى بيان اليوم السبت، أن شركة "بورش" لصناعة السيارات ستستدعى 57 ألف و200 سيارة فى السوق الصينية اعتبارًا من 26 أغسطس المقبل؛ نظرا لمخاطر تتعلق بالسلامة.

وأضافت أن عملية الاستدعاء تشمل 11 ألف و515 سيارة من طراز "بورش كيان" تم تصنيعها خلال الفترة بين 7 يوليو 2008 و5 فبراير 2010، إلى جانب استدعاء 45685 سيارة من طراز "بورش باناميرا" تم تصنيعها خلال الفترة بين 21 أغسطس 2009 و13 سبتمبر 2016.

وأوضحت أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمال انفصال البطانة المعدنية التى تربط سلك نقل الحركة عن ناقل الحركة؛ مما قد يؤدى إلى عدم قدرة السائق على تحريك عمود النقل بشكل صحيح، وأنه فى الحالات القصوى، قد تؤدى المشكلة إلى حركة عرضية للمركبة؛ مما يتسبب فى خطر الإصابة أو التصادم.

فى سياق متصل، ذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة "فيرارى" لصناعة السيارات ستستدعى 200 سيارة مستوردة فى الصين اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل، نظرا لعيب فى الوسائد الهوائية.

وأشارت المصلحة إلى أن الاستدعاء يشمل بعض سيارات فيرارى المستوردة من طرازات "فيرارى 458 سبيشال إيه"، و"كاليفورنيا تي" و"488 جى تى بي" و "488 سبايدر" المصنعة خلال الفترة بين 27 أغسطس 2015 وحتى 9 يناير 2018.

ونوهت إلى أنه نظراً لمشاكل فى عملية التجميع، فإن وحدة المراقبة الإلكترونية المعيبة فى السيارات المعنية قد تتسبب بقصور فى عمل الوسائد الهوائية، ما يفرض مخاطر على السلامة، ومن المقرر أن تقوم الشركتان باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.